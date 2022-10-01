Malatya’dan Doğu Anadolu fay hattının geçmesi ve riskli iller arasında yer alması nedeniyle hastanelerde tatbikatlara ağırlık verilerek, muhtemel bir deprem ve yangın gibi afet durumunda yapılacaklar teorik ve pratik eğitim ile anlatılıp gösterilmeye devam ediliyor.

Malatya’dan Doğu Anadolu fay hattının geçmesi ve riskli iller arasında yer alması nedeniyle hastanelerde tatbikatlara ağırlık verilerek, muhtemel bir deprem ve yangın gibi afet durumunda yapılacaklar teorik ve pratik eğitim ile anlatılıp gösterilmeye devam ediliyor.

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi Koordinasyonunda, Kuluncak ilçesi Şehit Mehmet Ali Şekerci İlçe Devlet Hastanesi personelleri ile Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi ve Akçadağ Toplum Sağlığı Merkezi personellerine, afet tatbikatı düzenlendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından, temel afet bilinci, tahliye, deprem ve yangın eğitimi verilerek, 3 sağlık kuruluşunda da tatbikat gerçekleştirildi.

Malatya’dan Doğu Anadolu fay hattının geçmesi ve riskli iller arasında yer alması nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi Koordinasyonu tarafından, diğer ilçelerdeki hastaneler ile sağlık kuruluşlarında bir program çerçevesinde afet tatbikatı düzenlenmeye devam edileceği kaydedildi.