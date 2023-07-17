Gaziantep’te farklı tarihlerde 2 hastanede 3 hırsızlık olayına karışan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde 2 ayrı hastanede farklı tarihlerde meydana gelen 3 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yürüten Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hastane güvenlik kameralarından şahsın eşkalini, kimliğini ve adresini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştiren ekipler, T.K. isimli şahsı gözaltına aldı. Hastanelerdeki masaların üzerinde bulunan hastane çalışanlarına ait cep telefonlarını çaldığı görülen T.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.