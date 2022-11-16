Karadeniz Bölgesi Rusça konuşanlar Eğitim Kültür ve Dostluk Derneği (KATRUS) tarafından Büyük Anadolu Hastaneleri merkez hastane lobisinde sanat sergisi açıldı.

Karadeniz Bölgesi Rusça konuşanlar Eğitim Kültür ve Dostluk Derneği (KATRUS) tarafından Büyük Anadolu Hastaneleri merkez hastane lobisinde sanat sergisi açıldı.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri sosyal sorumluluk projelerine yönelik sivil toplum örgütleri ile gerçekleştirdiği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Kültür ve sanata verdiği desteklerle de adından sıkça söz ettiren Büyük Anadolu Hastaneleri, KATRUS merkez hastane lobisinde gerçekleştirdiği sanat sergisinde dernek üyeleri, hastane yönetimi, çalışanları ve misafirlerini buluşturdu.

Etkinliğe misafirlerin yanı sıra Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdürü Yasemin Turan ve KATRUS Başkanı Pelvin Gündüz katıldı.