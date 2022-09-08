Vali Ali Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Maltepe Aile Sağlığı Merkezinde incelemelerde bulundu.

Vali Ali Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Maltepe Aile Sağlığı Merkezinde incelemelerde bulundu.

Maltepe, Hamidiye ve Müderris mahallelerinde yaşayan yaklaşık 5 bin kişinin sağlık merkezinden faydalanacağını söyleyen Vali Ali Çelik, “Temel hedefimiz vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğini artıracak nezih ve ulaşılabilir alanlar oluşturulmasıydı. Maltepe Aile Sağlığı Merkezimiz bu hedef doğrultusunda tasarlandı ve hizmete başladı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Vatandaşlardan hastanelerden önce aile hekimlerine başvurmalarını isteyen Vali Ali Çelik, “Koruyucu sağlık hizmeti, aile hekimliğinin temel alanlarından bir tanesi. Aile hekimlerimiz ilk başvuru noktası olmalı ki hastane üzerindeki ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerindeki yoğunluğu aile hekimliği sistemiyle kapatalım” dedi.

İncelemelerinin ardından aile hekimleriyle görüşen Vali Çelik, çalışmaları için teşekkür ederek kolaylıklar diledi.

Vali Çelik, ihtiyaç duyulan alanlardaki çalışmaların da İl Sağlık Müdürlüğünce sürdürüldüğünü kaydetti.