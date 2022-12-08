Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi’nin duvarları boyandı.

Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi’nin duvarları boyandı.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ilçede bulunan hastaneleri ziyaret ederek talep ve istekleri dinleyerek, hastanedeki eksiklikleri ve ihtiyaçları incelemişti. Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi ziyareti esnasında duvarların yıpranmış ve dökülmüş halde olduğunu gözlemleyerek konuyla ilgilenilmesi için talimat verdi.

Talimat sonrası hemen harekete geçilerek kaymakamlık tarafından duvarlar boyatılarak güzel bir görünüme kavuştu.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “İlçemiz Devlet Hastanesi ziyareti esnasında gözlemlediğim yıpranan ve dökülen duvarları kaymakamlığımız tarafından boyatılmıştır. İlçe hastanemizin boyanmasındaki desteklerinden dolayı İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” dedi.