Tatbikatta, hastanede mahsur kalan 1 kişi de itfaiye ekiplerinin merdivenli aracıyla kurtarıldı.

Yangın alarmı verilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hastane personeli ve hastaları tahliye işleminin ardından yangına müdahale edildi.

Yeniçağa Devlet Hastanesi’nde "2022 Afet Tatbikat Yılı" etkinlikleri dolayısıyla yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat öncesinde hastane personeline verilen eğitimin ardından senaryo gereği depremin ardından hastanede yangın çıktı.

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde hastanede gerçekleştirilen yangın ve deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

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