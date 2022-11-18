Cep telefonu kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli 2 grup, hastane koridorunda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Serum takılan demir çubuklarla birbirlerini darp eden tarafları hastane personeli ayırdı.

Şanlıurfa’da hastanede karşılaşan husumetli iki aile fertlerinin serum takılan demir çubuklu kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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