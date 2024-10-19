Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi veren Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Doğan; hizmet kalitesinde önemli iyileşmeler yaşandığına dikkati çekti.

3 Mayıs 2024 tarihinde Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine getirilen Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Doğan; yaşanan yoğunluk nedeniyle randevu alınması uzun süren radyoloji, göz, fizyoterapi gibi bölümlere mesai dışı çalışma ile çözüm ürettiklerini belirtti. Radyoloji bölümünde özellikle ultrason tetkiklerinde yaşanan gecikmelerin önüne geçmek amacıyla mesai dışı çalışma sistemi ile 6 aya kadar uzayan tektik sürelerinin 15 güne düşürüldüğünü belirten Başhekim Doğan, bu değişikliğin özellikle kanser hastalarının tedavi süreçlerinin hızlanmasına önemli katkı sağladığını ifade etti. Bor Fizik Tedavi Hastanesi binasının depremde zarar görmesi nedeniyle yaşanan yoğunluğun, fizyoterapi ünitesinde randevu sürelerinin bir yılın üzerine çıkmasına yol açtığını kaydeden Başhekim Doğan, yapılan mesai kaydırma çalışmaları ile iki mesai düzeni uygulanarak bu sürelerin kısaltıldığını söyledi. Hastanenin çocuk bölümünde yapılan gelişim testleri, dil terapisi ve ergoterapi hizmetlerinde de Sağlık Bakanlığı’nın sistemsel güncellemeleri dikkate alınarak, randevu sürelerinin neredeyse günübirlik hale getirildiği ifade eden Doğan, bu sistem sayesinde ailelerin çocukları için daha hızlı sağlık hizmeti alabildiğini belirtti. Uzun yıllardır randevu alınmasında yaşanan gecikme ile öne çıkan göz bölümünde oluşan yığılmanın önüne geçmek için mesai dışı uygulamalara geçildiğini ifade eden Başhekim Doğan, endokrin ile kadın doğum polikliniğinde de benzer uygulamalar başlatılarak randevu sürelerinin kısaltılmasını hedeflediklerini söyledi.

Personel İhtiyacı ve Yeni Atamalar

Plastik cerrahi uzmanının yeni atandığını ve iki üroloji uzmanının göreve başladığını duyuran Başhekim Mustafa Doğan; Sağlık Bakanlığı ve Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin destekleriyle ihtiyaç olan akademik ve uzman kadroların doldurulması için yoğun çabalar sarf ettiklerini ifade etti. Başhekim, hastanenin gelişiminde ve sağlık hizmetlerinde kalitenin arttırılmasına yönelik önemli katkı sağlayan Niğde Valisi, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü, milletvekilleri ve belediye başkanına teşekkür etti.