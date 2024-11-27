Manisa’nın Selendi İlçe Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Selendi Devlet Hastanesinde gerçeği aratmayan planlı yangın tatbikatı yapıldı. HAP (Hastane Afet Planı) çerçevesinde her yıl planlı olarak yapılaması zorunlu olan masa başı ve saha tatbikatı çalışanlar tarafından eksiksiz olarak gerçekleştirildi. Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile hastane yönetimi iş birliği ile planlanan tatbikata Selendi Devlet Hastanesi’nde Başhekim Dr. Ali Ata Çerkezoğlu, Hastane Müdürü Yunus Yıldız, Hastane Müdür Yardımcısı Durmuş Kasap, 112 ve hastane çalışanları destek verdi. Senaryo gereği hastanenin çamaşırhane bölümünde yangın çıktı. Yangın sonrası verilen alarmı duyan hastanenin acil durum müdahale görevlileri, çamaşırhane bölümünde dumandan etkilenen personeli hızlı bir şekilde tahliye etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, görevliler yangın tüpleriyle ve su sıkarak yangını söndürdü. Tatbikat gereği yangından etkilenen personellerden bazıları ilk müdahalenin ardından başka hastanelere sevk edildi. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmazken ekipler tatbikatta verilen görevleri eksiksiz yaparak tam not aldı.