Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir hastanede yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, tahliye edilen hastalar ambulanslarla diğer hastanelere nakledildi.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir hastanede yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, tahliye edilen hastalar ambulanslarla diğer hastanelere nakledildi.

Edinilen bilgiye göre, Gevher Nesibe Mahallesi’nde bulunan System Hastanesi’nde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Büyümeden kontrol altına alınan yangın nedeniyle hastalar, çevredeki hastanelere nakledildi.

Herhangi bir olumsuz durumun olmadığını söyleyen Hastane Başhekimi Erol Bedir, "Sağ olsun hem hastanedeki görevli arkadaşlarımız hem de kurumlarımız anında geldi. Başlamadan müdahale ettiler. Bir kablodan çıkan kıvılcım büyümek üzereyken anında müdahaleyle durduruldu. Dumandan dolayı içerideki hastaları güvenliği açısından diğer hastanelerimize nakledeceğiz. İlgilenen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.