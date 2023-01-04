Hakkari Devlet Hastanesinde yaklaşık bir yıldır unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor.

Hakkari Devlet Hastanesinde yaklaşık bir yıldır unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor.

Hakkari Devlet Hastanesinde unutulan ve sahiplerine ulaşılamadığı için yaklaşık bir yıldır bekletilen eşyalar, hastane güvenlik birimi tarafından tutanak karşılığı Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim edildi. Devlet Hastanesi Güvenlik Birimi Amiri İlhan Sayın, 4 adet eski tip cep telefonu, 6 adet kol saati, 2 adet yüzük ve bir adet tespihi tutanak karşılığı Zabıta Müdürü Adil Demir ve İlan Servisi görevlisi Zeki Ertuş’a teslim ettiklerini söyledi.

Belediye yetkilileri, örnek davranış sergileyen hastane yönetimi, Güvenlik Amiri İlhan Sayın ve güvenlik ekibine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiler.

Kayıp eşyaların belediye ilan servisi vasıtasıyla sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor.