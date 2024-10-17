Konya’nın Kulu ilçesinde hastanede trafik kazası tatbikatı yapıldı.

Kulu Bölge Hastanesinde trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi. Başhekim Mustafa Karabulut gözetiminde gerçekleştirilen tatbikatta, meydana gelen bir trafik kazasından sonra çok sayıda yaralı ambulanslar ile acil servise getirildi. Acil doktorları ve hastane çalışanlarının yardımı ile yaralılar tedavi altına alındı.

Başhekim Mustafa Karaduman, çok güzel bir tatbikat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu tatbikatlar bizim için çok önemli. Malum deprem bölgesindeyiz. Kulu olarak trafik kazalarının çok yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Bu şekildeki tatbikatlarla hastane personelimizi sıkıntılara karşı alıştırıyoruz" dedi.