Tıp Bayramı kutlamaları çerçevesinde Özel Düzce Çağsu Hastanesi etkinlik düzenledi. Etkinliğe Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Demir’de katılarak çalışanlarıyla birlikte pasta kesti, doktorlara plaket verdi.

Deprem felaketi sebebiyle sadece pasta kesimi ve plaket takdiminin yapıldığı etkinlikte Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Demir’de sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı. Cavit Demir, "14 Mart’ın önem çok farklı. Geçmişi bilenler bilir ama biz bir takımız. Kapının girişindeki güvenlik görevlimizden başlıyor, hemşiremiz, bankomuz, çalışanlarımız, hekimlerimiz bu ailenin birer ferdidir. Keşke çok daha güzel bir ortamda yapılmış olsaydı. Şu an ortamımız güzel ama ülkenin çektiği sıkıntı, 11 tane ilde deprem sebebiyle yaşanan yıkımlar hepimizi çok derinden etkiliyor. İnşallah Allah bir daha böyle bir acı vermez ülkemize" dedi.

Başhekim Doç. Dr. Fatih Alper Akan ve Prof. Dr. Burhan Yazıcı ise meslektaşlarının Tip Bayramı’nı kutladı ve kariyerlerinde başarı diledi.

Etkinlik, doktorlara plaket verilmesi ile sona erdi.