Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen 10 il arasında yer alan Gaziantep’te, hastanede tedavi görenlerin kaçışma anları kameraya yansıdı.

Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş Pazarcık’taki 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından öğle saatlerinde Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki deprem, bölgede hayatı ciddi manada olumsuz etkiledi. İlk deprem sebebiyle Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hastalar ve hasta yakınları 13.24’teki ikinci depremde şok yaşadılar. Vatandaşların hastaneden kaçtığı anlar an be an kameraya yansıdı.