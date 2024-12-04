Bayburt Devlet Hastanesi yönetimi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hastanede tedavi gören engelli hastaları ziyaret etti. Sağlık çalışanları, yatarak tedavi gören engelli hastalara moral vererek, destek oldular.

Anlamlı ziyarette, hastaların ihtiyaçlarını dinleyen hastane yönetimi ve beraberindeki sağlık çalışanları engelli hastalarla bir süre sohbet ettiler. Ziyarette, engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek için çalışmaların sürdüğü vurgulandı. Moral bulduklarını söyleyerek, ziyaretten mutluluk duyduklarını belirten engelli vatandaşlar, hastane yönetimi başta olmak özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ettiler.