Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezinde (SGM) görev alan öğretmenler, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümünde tedavi gören çocukları doyasıya eğlendirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezinde (SGM) görev alan öğretmenler, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümünde tedavi gören çocukları doyasıya eğlendirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi hayatın her alanında vatandaşların yanında olmaya, onların elini tutmaya devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümünde tedavi gören çocuklara da elini uzattı. Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezinde görev alan öğretmenler, belirlenen günlerde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümünde tedavi gören çocukları doyasıya eğlendiriyor. Yapılan etkinlikte öğretmen ile çocuklar birlikte drama çalışması gerçekleştiriyor. Gerçekleştirilen drama çalışmasında öğrencilerin duygularını daha iyi ifade etmeyi amaçlanıyor. Daha sonra kitap okuyan çocuklar, hayallerindeki resimleri çiziyor.