Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi.

Her yeni yıl öncesi geleneksel hale gelen, Balcalı Hastanesi Gönüllüler Derneği tarafından düzenlenen çeşitli okul, kurum ve kuruluşlarında katkıda bulunduğu etkinlikte çocuklara palyaço eşliğinde hediyeler dağıtıldı. İlk olarak çocuk servislerinin dış alanında gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde programa katılamayan miniklere de hediyeleri yatak başında verildi. Daha sonra çocuklar sağlık çalışanlarıyla birlikte palyaçolar eşliğinde eğlendi.

Uzun yıllardır hastanede çocuklar için eğlence programı organize ettiklerini belirten Hastane Gönüllüleri Derneği Başkanı Güngör Uysal, "Çocukları bir saat bile olsa hastane atmosferinden uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Amacımız çocukları mutlu etmek çocuklarımızı odalarında ziyaret ederek hediyelerini verdik. Bu çerçevede bizlere destek olan başta başhekimliğimiz olmak üzere katkı sunan diğer bağışçılarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğe katılan Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Çağlar Emre Çağlayan, yeni bir yıla merhaba derken minik bedenlerin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dilediklerini ifade etti.Bu tür organizasyonların özellikle hastane ortamında tedavi gören çocuklar için ayrı bir moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirten Çağlayan, bu amaçla düzenlenen etkinliğe destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Başhekim Yardımcılarından Doç.Dr. Mehmet Ali Uçar ise tek dileklerinin yeni yılda minik hastaların sağlıklarına biran önce kavuşmalarını diledi.

Başhekim Yardımcılarından Prof. Dr. Arbil Açıkalın da yeni yılın özellikle minik bedenler için son derece sağlıklı geçmesini dilediklerini bu amaçla bu etkinliğin bir nebze olsun minik hastalara ve onların ailelerine moral kaynağı olmasını dilediklerinin altını çizdi.