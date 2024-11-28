Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlıkta kalite standartları gereği bebek ve çocuk kaçırma durumlarında kullanılan ’Pembe Kod’, sağlıkta şiddet durumlarında kullanılan ’Mavi ve Beyaz Kod’ tatbikatı yapıldı.

Pembe kod senaryosu gereği, Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören bebeği ile taburcu olan anne, unuttuğu kimliğini almak için bebeği pusette bırakarak yanından ayrıldı. Bir anda merdivenlerden çıkan şahıs pusetle bebeği alarak uzaklaştı. Asansörün yanına gelen anne, çocuğunun olmadığını görünce durumu hemşirelere bildirdi. Hemşirelerin telefondan 3333’ü tuşlaması ile pembe kod çağrısı başlatıldı. Pembe kod ekibinin anonsu ile hastanenin bütün çıkışları güvenlik görevlileri tarafından kontrol altına alındı ve teknisyenlere bilgi verilerek tüm asansörler kapatıldı. Senaryo gereği bebeği kaçıran şahıs, servis çıkışından kaçmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak emniyete, bebek ise anneye teslim edildi. Yine senaryo gereği, Nöroloji servisinde tedavi gören hastada aniden başlayan nefes darlığı ve göğüs ağrısına müdahale edilmesinde mavi, dahiliye polikliniğindeki hasta yakınının sağlık personeline gösterdiği tepki ve tehdit için beyaz kod verilmesi üzerine müdahaleler gerçekleştirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğa tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada; hastanede Akıllı Çağrı Kod Sistemi ile dahili telefonlar üzerinden 1111 beyaz, 2222 mavi, 3333 pembe ve 4444 kırmızı kod aramalarının yapıldığını belirtti. Doğan; "Hastanemizde yaptığımız tatbikatla uygulama prosedürlerinin işleyişi ile ilgili durumu yerinde değerlendirmiş olduk. Hastanemizde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için gerçekleştirilen bu tatbikatlar öncelikle hastaların ve sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasını amaçlıyor. Hastaların daha güvenli ortamlarda hizmet görebilmeleri ve acil durumlara hazırlıklı olunması açısından büyük önem taşımaktadır. Tatbikatı planlayan kalite birimimize ve görev yapan tüm personellerimize teşekkür ederim” dedi.