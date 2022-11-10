Sivas’ta Gürün Devlet Hastanesi’nde 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası dolayısıyla bağış standı kuruldu.

Sivas’ta Gürün Devlet Hastanesi’nde 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası dolayısıyla bağış standı kuruldu.

Organ bağış komitesi tarafından kurulan stantta hastaneye başvuran hasta ve hasta yakınları ile personele organ bağışının önemini anlatıldı. Hastane Başhekimi Dr. Volkan Ergünenç, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Burcu Özge Erdoğan ve Aile Hekimi Uzmanı Dr. İlknur Çalışkan Ergünenç de standı ziyaret ederek çalışmalara destek verdi. Stantta görevliler organ bağışı sayısını arttırmak ve kamuoyunda organ bağışı bilincini geliştirmek amacıyla broşür dağıttı.