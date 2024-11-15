DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Planları (HAP) kapsamında Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu ek hizmet binasında Kırmızı Kod 2024 yılı masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi.

Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Ek Hizmet binasında, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi koordinasyonunda ve İtfaiye Müdürlüğü iş birliği ile 2024 yılı masa başı ve saha tatbikatı yapıldı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu ek hizmet binasında yapılan ve gerçeği aratmayan tatbikat, hastane personelinin acil durumlara karşı bilgi ve becerilerini artırmak, hastane içindeki güvenlik önlemlerini test etmek amacıyla gerçekleştirildi.

Düzenlenen saha tatbikatında senaryo gereği Kadın Doğum Servisinde yatan hastanın tedavisini yapmak üzere odaya giren görevli personel bir koku fark eder. Hemen hastanın yanına yaklaşır. Hastayı ve etrafı kontrol ederken koku artar ve hasta banyosundan duman geldiğini görür. Isı ve duman detektörü algılama yaparak alarm verir. Servis sorumlu hemşiresi hemen koridora yönelerek yüksek sesle ‘Kırmızı Kod’ diye bağırır. Servis hemşire istasyonunda bulunan hemşire telefonla yangın başladığını söyler. Hastane yönetimi, yangın sırasında hastaların ve personelin güvenliğini sağlamak için önceden belirlenmiş acil eylem planlarını hayata geçirir ve yangın tatbikatı sırasında, hastane personeli tahliye işlemlerini başarıyla gerçekleştirilir ve hastalar belirlenen güvenli bölgelere tahliye edilir. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli yangın müdahale ekipleri hızla olay yerine ulaşır ve yangını kontrol altına alır.

Ayrıca, Hastane Afet Yönetim ekiplerimizce tatbikat sırasında iletişim ve koordinasyon becerilerinin test edilmesi amacıyla, çeşitli iletişim kanalları kullanılarak hastane içinde sürekli bilgi akışı sağlandı.

Gerçeği aratmayan tatbikat başarılı ve sorunsuz bir şekilde tamamlandı.