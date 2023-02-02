Samsun’da görev yaptığı hastanenin terzihanesinde kalp krizi geçiren 2 çocuk annesi kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samsun’da görev yaptığı hastanenin terzihanesinde kalp krizi geçiren 2 çocuk annesi kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin terzihanesinde görev yapan Şenay Çömlekçi (50), görevi başında kalp krizi geçirdi. Acil servise kaldırılan 2 çocuk annesi Şenay Çömlekçi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şenay Çömlekçi için bugün hastane önünde tören düzenlendi. Yapılan duaların ardından Çömlekçi toprağa verilmek üzere Çarşamba ilçesinin Yeni Köseli Mahallesi’ne gönderildi.