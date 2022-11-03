Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde hastanedeki nöbetine gelen güvenlik görevlisi Şaban Aydın (44) acil serviste görevi başında kalp krizi geçirdi. Aydın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şaban Aydın’ın ölüm haber i meskektaşlarını ve ailesini gözyaşına boğdu.

Samsun’da hastanede görevi başında kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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