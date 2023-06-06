Afyonkarahisar Sandıklı Devlet Hastanesi’nde itfaiye, 112 Acil servis ve polis ekiplerinin katılımı ile yangın tatbikatı yapıldı. Gerçeğini aratmayan tatbikatta senaryo gereği itfaiyeciler hastanenin üst katlarından merdiven ile hasta tahliyesi bile yaptı.

Sandıklı Devlet Hastanesi’nde Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile hastane yönetimi iş birliğinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata itfaiye, 112 ve polis ekipleri de destek verdi. Senaryo gereği hastanenin ikinci katında yer alan sterilizasyon ünitesinde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yangın sonrası verilen alarmı duyan hastanenin acil durum görevlileri, yoğun bakımda ki ve ameliyathanedeki hastaları kısa sürede tahliye etti. Yangın tüpleri ile müdahale edilerek yangın söndürüldü. Tahliye çalışmaları çerçevesinde itfaiye ekipleri ikinci kattan hastayı sedye ile indirerek 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Acil servise getirilen hastalara buradaki personel hızlı bir şekilde müdahale etti.

Sandıklı Devlet Hastanesi Başhekimi Abdul Fettah Nur gerçekleştirilen tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, “Hastanemiz ve ekip olarak olası afete karşı hazırlıklı olduğumuzun bir göstergesidir bu. Yaptığımız tatbikatta hastanemizin sterilizasyon bölümünün elektrik kontağında yangın çıktı. Ekiplerimiz ve çalışma arkadaşlarımız, UMKE, itfaiye ve ambulans ekipleri üyelerine herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.