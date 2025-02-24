Karabük’te tedavi amacıyla götürüldüğü hastanede firar ederek kaçan cezaevi hükümlüsü polis ekiplerinin titiz çalışmalarıyla Yenice ilçesinde yakalandı.

Hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası ile hükümlü bulunan T.F.Ç. isimli şahıs, Karabük T tipi Ceza İnfaz kurumundan Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tedavi amaçlı olarak götürüldüğü esnada hastaneden firar etti.

Şahsın yakalanması için başlatılan çalışmalarda T.F.Ç.’nin bir ticari taksi ile Yenice ilçesi istikametine gittiği belirlendi. Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ile ortak çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şahsın ilçede saklandığı ikameti tespit etti. Gerekli önlemler alınarak bahse konu adrese yapılan operasyonda şahıs kıskıvrak yakalanarak işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne teslimi edildi.