Afyonkarahisar’da bir hastanede tartıştığı kadını silahla öldüren şahıs, ardından kendini vurarak ağır yaralandı.

Olay, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa A. (51) isimli şahıs, hastanedeki koridorda kantinde çalışan ve aralarında ilişki bulunduğu iddia edilen Derya Kozak (37) isimli kadınla tartıştı. Ardından şahıs, yanında getirdiği tabancayla kadına ateş açtı. Mustafa A., daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

Olay sonrası Kozak ve tetiği çeken Mustafa A. ağır yaralanırken, ikisi de hastanede ameliyata alındı. Kozak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Mustafa A. ise yoğun bakıma alındı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler hastane içerisinde olayın gerçekleştiği yerde detaylı bir inceleme yaptı. Olayla ilgili inceleme devam ederken, polis silahın hastaneye nasıl sokulduğu konusunda ise detaylı araştırma başlattı.