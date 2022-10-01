Samsun’da ’1 Ekim Dünya Çocuk Günü’ dolayasıyla kırsal mahalle çocuklarına yönelik şenlik düzenlendi.

Samsun’da ’1 Ekim Dünya Çocuk Günü’ dolayasıyla kırsal mahalle çocuklarına yönelik şenlik düzenlendi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi ve Liv Hospital Samsun, ’1 Ekim Dünya Çocuk Günü’nde kırsal mahalle okulunda okuyan çocuklar için kurumlarla el ele vererek, Çocuk Şenliği gerçekleştirdi. VM Medical Park Samsun Hastanesi Bölge Koordinatörü Dr. Hakan Özcan’ın da katıldığı etkinlikte çocuklar keyifli anlar yaşadı.

“Onlar bizim geleceğimiz”

Liv Hospital Samsun Genel Müdürü Akif Kırbaş ise “Aslında yalnızca bugün değil, her gün çocuklarımızın günü. Onlar bizim geleceğimiz. Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz. Onları eğlendirebildiysek keyifliyiz. Bizlere destek veren Toplum Gönüllüleri Vakfı, İğne Deliği Gençlik Merkezi, 40 Sanat Atölyesi, Samsun’da Çocuk Olmak Kitap Cafe ve DJ Şahin Bahadır’a teşekkür ederiz” dedi.

“Çocuklar eğlendiklerinde, keyif aldıklarında öğrenme süreçleri hızlanır”

Psikiyatrisi Uzm. Dr. Sümeyra Fırat, “Müzik çocukların duygularını uygun şekilde ifade etmelerine, iletişim becerilerinin artmasına ve hayal güçlerinin zenginleşmesine katkı sağlar. Erken dönemde müzik ile ilgilenen çocuklarda ritim duygusu gelişir, işitsel olarak daha iyi anlamaya başlarlar. Bunların yanı sıra, dikkat becerilerinde, öğrenme becerilerinde olumlu etkileri vardır. Çocuklar eğlendiklerinde keyif aldıklarında öğrenme süreçleri hızlanır. Müzik, meşgul oldukları herhangi bir aktiviteyi eğlenceli hale getirmenin en kolay ve keyifli yoludur” diye konuştu.

Etkinlikte miniklere hediyeler dağıtıldı ve ikramlarda bulunuldu.