SAMSUN (İHA) – Samsun’da sağlık çalışanları ve öğrenciler hastanede düzenlenen etkinlikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı.

SAMSUN (İHA) – Samsun’da sağlık çalışanları ve öğrenciler hastanede düzenlenen etkinlikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Hastane yetkilileri ve personelin yanında bir özel eğitim kurumunda öğrenci gören öğrencilerin de katıldığı etkinlikte bayram coşkusu hastanede yaşandı.

Etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Ayrıca dans gösterisi gerçekleştirildi. Öğrencilerin zeybek oyunu izleyenlerde takdir ve alkış aldı. Hastanenin giriş salonunda gerçekleşen kutlama etkinliği katılımcıların ellerindeki bayrakları coşkuyla sallayarak hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı’nı söylemesi ile son buldu.

Büyük Anadolu Hastaneleri yetkilileri, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları ve aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri minnet ve şükranla anarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladıklarını ifade ettiler.