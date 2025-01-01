Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2024 yılında 1 milyondan fazla muayene gerçekleştirildi.

67’si akademisyen, 90’ı uzman hekim olmak üzere toplam 220 doktor ve bin863 sağlık personeliyle hizmet sunulan hastanede geride bırakılan 2024 yılına ilişkin ameliyat, muayane sayısı ile diğer hizmetlerin verileri sosyal medya hesabından paylaşıldı.

1milyon192bin556 poliklinik muayenesi, 14bin35 ameliyat, 2bin196 anjiyo işleminin gerçekleştirildiği, 951 vatandaşa 10 binden fazla evde sağlık hizmeti sunulduğu bildirildi.