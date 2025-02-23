Fethiye O¨zel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi, 15 yılını dolduran doktor ve personeline vefa go¨stermek amacıyla o¨zel bir gece du¨zenledi.

Genel Mu¨du¨r Ali S¸enol Tu¨zemen, Bas¸hekim Dr. O¨ztu¨rk Gu¨nal ve digˆer yo¨netim kurulu u¨yelerinin ev sahipligˆinde gerc¸ekles¸tirilen etkinlikte, uzun yıllardır hastaneye emek veren 57 c¸alıs¸ana plaket takdim edildi. Lokman Hekim Esnaf Hastanesi kurulus¸u olan S.A.F.’ta du¨zenlenen geceye, hastane yo¨netimi ve c¸alıs¸anlar aileleriyle birlikte katıldı. Etkinlik boyunca mu¨zik ve egˆlence es¸ligˆinde keyifli anlar yas¸anırken, yapılan c¸ekilis¸le bes¸ personele para o¨du¨lu¨ ve c¸es¸itli hediyeler verildi.

Gecede konus¸ma yapan Bas¸hekim Dr. O¨ztu¨rk Gu¨nal, uzun yıllar aynı kurumda c¸alıs¸manın o¨nemine degˆinerek, "Hep birlikte bu¨yu¨du¨k, gelis¸ip aile olduk. Bir is¸yerinde uzun su¨re c¸alıs¸manın iki sebebi var; huzurlu bir c¸alıs¸ma ortamı ve gu¨ven duygusu. Bu gu¨zel ortamı sagˆlayan yo¨netime tes¸ekku¨r ediyorum" dedi.

Personelin birlik ve dayanıs¸ma duygularını pekis¸tiren etkinlik, gecenin ilerleyen saatlerine kadar su¨ren egˆlenceyle sona erdi.