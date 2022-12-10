Ardahan-Göle karayolunda duble yol çalışmaları sona ererken, hastane kavşağının kaldırılmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Ardahan-Göle karayolunda duble yol çalışmaları sona ererken, hastane kavşağının kaldırılmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

İnönü Mahallesi ile Sugöze köyünün kesiştiği noktada toplanan bir grup vatandaş, Ardahan-Göle kara yolundaki çalışmalar sırasında hastane kavşağının 2 kilometre ileri yapılmasına tepki gösterdi. Vatandaşlar, TOKİ konutları, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ve hastaneye varmak için yolun uzadığını ileri sürerek, mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Sugöze Köyü Muhtarı Yüksel Şentürk, “Burada yaya geçidi yok. Hastane yolunu kullanarak hastaneye gitmek isteyen vatandaşlar şimdi 3,5 kilometre ileriden dönmek zorunda. Yol yapım çalışmaları yapılırken buraya kavşak konulması için karayolları bölge müdürlüğüne dilekçe verdik ama karşılık vermediler. Şimdi yaklaşık 3,5 kilometre yol uzadı” dedi.

TOKİ Yönetim Başkanı Sebahattin Hanoğlu ise, “Burada trafik kazaları kaçınılmazdır. Köylerden gelip marketlere giden insanlar ölümle burun buruna. Bu nedenle yan yol ve sinyalizasyon yapılmasını istiyoruz. Kazaya meyilli bu yolda trafik kazası olup ölümle sonuçlandıktan sonra çare aranmasın. Bu sorunu çözmek için uğraşmamız lazım” dedi.