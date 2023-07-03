Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, otlattığı büyükbaş hayvanlarını evine götürmek isteyen 47 yaşındaki kadın, otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Mudurnu’nun Çavuşderesi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Havva Arabacı, yeşil alanlarda otlattığı büyükbaş hayvanlarını havanın kararmasıyla birlikte eve götürmek istedi. Bu sırada Havva Arabacı’ya M.S. yönetimindeki 41 HZ 150 plakalı otomobil çarptı. Otomobile bindirilerek hastaneye yetiştirilmeye çalışılan kadın, yolda hayatını kaybetti. 3 çocuk annesi Havva Arabacı’nın ailesi M.S.’den şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.