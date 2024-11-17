Samsun’da hastane personelin dikkati sayesinde, başkasının kimliğiyle ameliyat olan ve hakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde ikamet eden 49 yaşındaki İ.Z. evinin önünde elektrikli hızar ile odun keserken hızara sol elinin küçük parmağını kaptırarak parmağı kesildi. Çarşamba Devlet Hastanesine giden İ.Z., ameliyat olması gerektiği belirterek Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirildi. Hakkında 9 ay hapis cezası bulunup ayrıca da silah suçundan da ifadeye yönelik yakalama kararı olan İ.Z. yakalanmamak için hem Çarşamba Devlet Hastanesinde, hem de gittiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 22 yaşındaki arkadaşı K.K.’nin kimlik bilgilerini kullandı.

Samsun Eğitim Araştırma Hastanesinde sahte kimlik bilgileriyle yatış yapılıp ameliyat olan İ.Z., bir sağlık çalışanının dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Sağlık çalışanı hastanın dosyadaki kayıtlı bilgilerde yaşının 22 olması ve görünüş olarak daha da yaşlı olduğunu düşünerek hastane polisine bilgi verdi. Hastanede görevli polis ve jandarma hastanın yattığı plastik cerrahi servisine giderek yaptıkları araştırmada şahsın gerçek kimliğini ortaya çıkardı. Yapılan araştırmada hakkında hapis cezası ve yakalama kararı ortaya çıkan İ.Z., gözaltına alınarak taburcu işlemleri tamamlandıktan Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.