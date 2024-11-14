Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye personelleri tarafından Defne Devlet Hastanesi’nde hastane personeline yangın eğitimi verildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamu kurum ve kuruluşlarında meydana gelebilecek doğal afet, yangın ve kaza gibi olumsuzluklarda vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla personellere yönelik eğitim ve tatbikatlara devam ediyor. Yangın ve afet durumlarında can ve mal kaybını önlemek amacıyla 7 gün 24 saat görev yapan HBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı; yangınla mücadele, arama kurtarma ve afet durumlarında gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla eğitim ve tatbikatlar düzenliyor. Bu kapsamda ekipler, Defne Devlet Hastanesinde olası bir yangın olayına karşı personeli bilinçlendirmek amacıyla yangından korunma, yangına müdahale ve mücadele ile yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımı konularında eğitim verdi. Eğitime katılanlara, yangın durumunda siren sesi ile birlikte yapılması gerekenler anlatılarak hayati önem taşıyan bu anların önemine dikkat çekildi. Eğitim sonrası gerçekleştirilen tatbikatta hastane personellerine yangın anında yapılması gerekenler ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı uygulamalı olarak anlatıldı. Yetkililer, bu tür tatbikatların sürekli hale getirilmesi gerektiğine vurgu yaparak tatbikatlarla acil durumlarda güvenlik ve müdahale süreçlerinin etkinliğinin artırılmasını hedeflediklerini kaydetti.