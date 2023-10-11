Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, hasta kayıt-kabul ve danışman personellerine yönelik “İnsan İlişkileri ve İletişim” konulu eğitim semineri düzenledi.

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Dursunoğlu tarafından sunulan eğitim, Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Eğitim, insanî özellikleri olan güleryüz, tatlı dil, sabır ve davranışları içeren örneklerle zenginleştirilmiş bir şekilde sunuldu. Eğitim seminerine katkılarından dolayı Araştırma Hastanesi Başmüdürü Aras Ünsal tarafından Prof. Dr. Dursunoğlu’na teşekkür belgesi verilmesinin ardından etkinlik tamamlandı.