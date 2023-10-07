Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından hastane veri giriş personelleri, hasta karşılama ve yönlendirme görevlilerine yönelik “Etkili iletişim” konulu kurum içi eğitim faaliyeti düzenlendi.

Seminerde açılış konuşmasını yapan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, seminerde eğitim veren öğretim üyelerine teşekkür ederek bu eğitimlerin hastanede çalışan her meslek grubu için verilmeye devam edeceğini belirtti. Başhekim Kuyrukluyıldız, hastane personelinin hastalar ile olan iletişimlerinde daha dikkatli ve daha sağlıklı iletişim kurmaları ve daha fazla çaba göstermeleri gerektiği hususunda da uyarı ve temennilerini iletti.

Düzenlenen seminerler, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Namık Kemal Haspolat ve Dr. Öğretim Üyesi Murat Ağırkan tarafından verildi.

Planlanan eğitimde, hastalara daha iyi hizmet verebilmek maksadıyla tıbbı sekreterlerin hastalar ile olan iletişimlerinin daha etkili olması hedefleniyor.