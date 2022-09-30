Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü (AFAD) tarafından hastane personellerine yönelik deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü (AFAD) tarafından hastane personellerine yönelik deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi AFSÜ-Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi personeline yönelik AFAD ekipleri tarafından ‘İşyeri Afet Farkındalık Eğitimi, Toplanma Alanı Uygulaması, Deprem Anı, Yangın, Bilgilendirme ve Tahliye’ tatbikatı gerçekleştirildi. İki aşamalı gerçekleştirilen tatbikat teorik ve uygulamalı olarak yapıldı.