Düzce Atatürk Devlet Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen ve Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doktoru Nilay Gençoğlu tarafından verilen eğitime hastanede görev yapan eczacı, psikolog, diyetisyen, anestezi teknisyeni, radyoloji teknisyeni, fizyoterapist, laboratuar teknisyenleri katıldı. Katılanlar, ilkyardım ve Kalp-Akciğer Canlandırması eğitimi verildi.

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