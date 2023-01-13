Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü görevinden, Erzincan Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü görevine atanan Metin Kılıç’a veda programı düzenlendi.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü görevinden, Erzincan Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü görevine atanan Metin Kılıç’a veda programı düzenlendi.

Düzenlenen programa Başhekim Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, hastane yöneticileri ve personeller katıldı. Gerçekleşen programda bir konuşma yapan Başhekim Kuyrukluyıldız; “ Hastanemize vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Metin Kılıç’a teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar dilerim” dedi.

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Metin Kılıç’ta, konuşmasında tüm mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başhekim Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız hizmetlerinden dolayı Metin Kılıç’a plaket ve çeşitli hediyeler takdim etti.