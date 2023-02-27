Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin ardından bölgeye yardım tırları gönderilmeye devam ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin ardından bölgeye yardım tırları gönderilmeye devam ediliyor.

Karabük Valiliği koordinesinde Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli tarafından deprem bölgesine bir tır dolusu yardım gönderildi. Hastane personeli tarafından soba, gıda, ilaç, temizlik malzemesi, hijyen malzemesi, battaniye ve kıyafet gibi ürünlerin olduğu tır deprem bölgesine gönderildi.

Yardım tırı Başhekim Doç. Dr. Nihat Yılmaz, yöneticiler ve hastane personeli tarafından deprem bölgesine uğurlandı.