Bingöl’ün Genç ilçesi Devlet Hastanesinde görevli personel yangın ve deprem tatbikatına katıldı.

Bingöl’ün Genç ilçesi Devlet Hastanesinde görevli personel yangın ve deprem tatbikatına katıldı.

Bingöl İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kurumlardaki görevli personele eğitim vermeye devam ediyor. Bu çerçevede Genç Devlet Hastanesinde görevli personele eğitim veren AFAD ve itfaiye ekipleri, önce yangın ve deprem konusunda bilgilendirdi. Daha sonra deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştiren ekipler, senaryo gereği hastanede mahsur kalan bir yaralıyı kurtarma operasyonu yaptı. Yetkililer, kent genelinde deprem ve yangın tatbikatlarının periyodik olarak süreceğini bildirdi.