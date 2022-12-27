Şanlıurfa’da trafik kazasında ayağı kırılan damat, hastane odasında kıyılan nikahla hayatını sevdiği kadınla birleştirdi.

Şanlıurfa’da trafik kazasında ayağı kırılan damat, hastane odasında kıyılan nikahla hayatını sevdiği kadınla birleştirdi.

Şanlıurfa’da market muhasebecisi Muhammed Yusuf Gülel (26) ile Esra Tut (21) hayatlarını birleştirmek için 26 Aralık’a nikah tarihi aldı. Çift tüm hazırlıkları yaparken, Muhammed Yusuf Gülel, nikaha 2 gün kala arkadaşının motosikletiyle kaza yaptı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gülel, her iki ayağında oluşan kırıklar nedeniyle ameliyat edildi. Gülel’e moral olması için iki ailenin onayı ile nikahın hastanede yapılması için hastane yönetiminden izin alındı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Gülel ve Tut, hastane odasında gelin ve damatlıklarını giyerek, şahitler huzurunda evlendi.

Muhammed Yusuf Gülel, "Mutlu günümüzde trafik kazası geçirdik. Zor bir durum. Eşimin yanında olamadım. Malum şuan buradayız” dedi.

Gelinlikle hastaneye gelen Esra Tut ise "Boşuna hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde, demedik. Bizim biraz kötü başladı ama umarım bir ömür mutlu oluruz. Her zaman yanındayım. İyi günde de kötü günde de" diye konuştu.

Nikah sonrası çiftin yakınları, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra hastaneden ayrıldı.