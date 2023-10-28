Bilecik’te 2 otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Pelitözü Mahallesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında meydana geldi. Yenişehir istikametinden Organize Sanayi Bölgesi istikametine seyir halindeki Süleyman A. idaresindeki 34 FHR 171 plakalı otomobil kavşağa geldiği esnada trafik ışıklarını fark etmeyerek yoluna devam etti. Bu esnada Osmaneli istikametine seyir halindeki Hüseyin İ. idaresindeki 61 VK 028 plaka otomobile çarptı. Kazada 61 VK 028 plakalı araç içinde yolcu olarak bulunan Fazilet İ. yaralandı.

Yaralı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.