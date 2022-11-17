VM Medical Park Samsun Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Türkiye genelinde yapılan Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) değerlendirmesinde 100 üzerinden 98.4 kalite puan aldı.

VM Medical Park Samsun Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Türkiye genelinde yapılan Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) değerlendirmesinde 100 üzerinden 98.4 kalite puan aldı.

Sağlıkta uluslararası standartlarda hizmet vermek üzere kurulan Medical Park Hastaneler Grubu’nun Karadeniz’deki öncü hastanelerinden VM Medical Park Samsun Hastanesi, Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) değerlendirmesinde başarı göstererek kalitesini bir kez daha tescilledi. Hastaya güvenli ve hızlı hizmet sunma, hasta haklarının korunması, hasta odaklı olma gibi konuların yanı sıra, çalışan güvenliği, herhangi bir doğal afete karşı alınan önlemler ve bilgi güvenliği gibi birçok parametrenin olduğu değerlendirmenin sonucunda, VM Medical Park Samsun Hastanesi yüzde 98.4 puan aldı.

“Onur duyuyoruz”

VM Medical Park Samsun Hastanesi Bölge Koordinatörü Dr. Hakan Özcan yaptığı açıklamada, “VM Medical Park Samsun Hastanesi olarak yüzde 98.4 puanla, Samsun’daki tüm özel ve kamu hastaneler arasında en yüksek puanla, yüksek kalite tescili almış olduk. Değerlendirmedeki bu başarımızdan dolayı son derece gururluyuz. Bizler sağlık sektörünün tüm dinamiklerinin, insana ‘değer katan hizmet’ anlayışımızla, gece gündüz çalışarak hep daha sürdürülebilir ve geliştirilebilir olması için mücadele ettik. Sağlık Bakanlığı’nın sağlıkta kalite standartları değerlendirmesinde yüksek puan almaktan onur duyuyoruz” dedi.

“Çeşitli yardımcı rehberleri bütüncül bir bakış açısıyla titizlikle uygulamaktayız”

VM Medical Park Samsun Hastanesi Kalite Müdürü Ayşegül Büyükgöz, “Sağlıkta kalite çalışmalarının etkin ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi için, Sağlıkta Kalite Standartları ile birlikte Bakanlığımızca yayımlanan çeşitli yardımcı rehberlerin bütüncül bir bakış açısıyla titizlikle uygulamaktayız” diye konuştu.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Bölge Koordinatörü Dr. Hakan Özcan, Başhekim Uzm. Dr. Şafak Aygül, Genel Müdür Yrd. Fatma Tan Dürüst, Kalite Müdürü Ayşegül Büyükgöz, Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü Deniz Atmaca, İnsan Kaynakları Müdürü Betül Öztürk, hastane yöneticileri ve çalışanların katılımı ile hastanede düzenlenen etkinlikte kalite puanı kutlandı.