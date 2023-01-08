İş kazasıyla ilgili tahkikat başlatıldı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Erzincan merkez Karaağaç Mahallesinde yapımı devam hastane inşaatında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan Devlet Hastanesi inşaat şantiyesinde çalışan A.D., yaklaşık 5 metre yüksekten zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan işçiyi Megücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Poliste olay yerinde incelemede bulundu.

Erzincan’da yapımı devam eden 500 yataklı hastanenin inşaatından düşen işçi yaralandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.