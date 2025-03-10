Düzce Atatürk Devlet Hastanesi güvenlik personellerine yönelik özel güvenlik hukuku ve genel kollukla ilişkiler eğitimi verildi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilen personellerin, kanundan kaynaklanan hakları, yetkileri ve yetkilerinin sınırları hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla bir bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Devlet Hastanesi konferans salonunda düzenlenen ve Düzce İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Aydın Bozdağ tarafından verilen eğitimde; kamu güvenliği, özel güvenlik hukuku, mevzuatı ve ceza uygulamaları, kolluk ve kolluk çeşitleri, genel kolluk-özel güvenlik iletişim kanalları, yetkileri, kanunsuz ve konusu suç teşkil eden emir, KAAN mobil uygulaması, el ile arama yasağı, silahı emanete alma, suça el koyma ve yetki aşımı konularında bilgiler aktarıldı.