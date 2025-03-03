Sinop’ta hastanenin çatısına çıkan şahıs, intihar girişiminde bulundu.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi çatısında akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, hastanenin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler şahsı ikna etmek için yoğun çaba sarf ederken, çevrede toplanan vatandaşlar ise meraklı gözlerle yaşananları izledi. Yetkililer, şahsı ikna ederek çatıdan inmesini sağladı.