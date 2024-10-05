Kahramanmaraş’ta hastane çalışanlarını pompalı tüfekle rehin alan kadın, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre B.G. (45) isimli kadın, elinde pompalı tüfekle hastaneye girdi. Bir müddet bağırdıktan sonra hastane çalışanlarını rehin alan kadın, etrafa tehditler savurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, pompalı tüfekli kadını kısa sürede ikna ederek elindeki tüfeğiyle beraber yakaladı. O anlar ise sağlık çalışanının cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay sonrası kadın gözaltına alındı. Kadının ilk ifadesinde, intihar edemediği için kendisini öldürtmeye çalıştığını söylediği öğrenildi.

Polisin olay sonrası incelemesi sürüyor.