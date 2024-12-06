Amasya’da geçirdiği beyin kanaması sonrası 3 ay yoğun bakımda kalan Fatma Bilgeç, yeniden hayata tutundu. Tedavi gördüğü hastane çalışanları, 75 yaşına giren Fatma ninenin doğum gününü sürpriz yapıp "İyi ki, varsın" anonsu ve pastayla kutladı.

Tansiyon yüksekliğine bağlı beyin kanaması nedeniyle 4 ay önce getirildiği Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğum bakım ünitesine yatırılan Fatma Bilgeç, zorlu bir tedavi sürecinden geçti. Yakınlarının ilk günlerde ümitlerini yitirmeye başladığı hasta, tedaviye olumlu cevap verip 3 ay sonra yoğun bakımdan çıkıp palyatif servisine alındı. Orada da her geçen gün toparlanıp iyileşti.

Ses sisteminden sıra dışı doğum günü anonsu yapıldı

Bilgilerinde doğum gününün 6 Aralık olduğunu gören hastane çalışanları moral desteği için sürpriz bir kutlama planladı. Önce hastanenin merkezi ses sisteminden “Sevgili Fatma ninemiz, iyi ki varsınız. Size sağlıklı günler diliyoruz” notuyla anons yapıldı. Anonsu duyan Bilgeç ailesi, birkaç dakika sonra da kapılarını çalan başhekim ve ekibinin pasta sürpriziyle karşılaştı. Yanan mumları üfledikten sonra sevinçten doktorunun elini öpmeye çalışan 2 çocuk, 3 torun sahibi Fatma ninenin ailesi de büyük mutluluk yaşadı. Kızı Ayşegül Kantar, “Doğum günü sürprizi bizi çok duygulandırdı. Annemin bu aşamaya geleceğini tahmin etmiyorduk. Doktorlarımıza, sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Arkadaşlarımız herkesin ailesinin bir parçası”

Daha önce ses sisteminden bir doğum günü anonsu yapılmadığına değinen Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Volkan Taşova, “Anonslarda hep ‘kan lazım, doktorumuz ameliyathaneye bekleniyorsunuz’ şeklinde duyurular yapılırdı. Bugün de 4 aydır aramızda olan hastamızın doğum günü sürprizi yaparak anons ettik” diye konuştu.

Sağlıklı günler diledikleri hastalarının tedavi sürecine fizik tedaviyle devam edileceğini anlatan Başhekim Taşova, “Hastanemizde günde yaklaşık 5 bin kişiyi muayene ediyoruz. Buradaki arkadaşlarımız da herkesin ailesinin bir parçası. Hastalarımızın da çalışanlarımızı ailelerinin bir parçası olduklarını görmeleri için böyle bir kutlama düzenledik” şeklinde konuştu.