Yozgat Şehir Hastanesi çalışanları, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla koreografi gerçekleştirdi.

Hastane yönetimi tarafından düzenlenen etkinlikte hemşire, staj öğrencileri ve diğer çalışanlarından oluşan 100 kişi, hastane bahçesinde bulunan helikopter pistinde bir araya geldi. Çalışanlar Türk bayrağı açıp Cumhuriyetin ilanının yüzüncü yıl dönümüne özel 100 sayısı oluşturdu.

Hastane çalışanlarının bu uygulaması dron ile görüntülendi.

Cumhuriyet’in 100. yılında kalplerin hala aynı ateşle yandığını söyleyen Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Kozan, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bize en büyük emaneti olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılında aynı coşkuyu yaşıyoruz” dedi.