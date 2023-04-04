Samsun’da doktorlar, sağlık çalışanları ve yöneticiler “1-7 Nisan Kanser Haftası” dolayısıyla voleybol maçı yaparak, farkındalık oluşturdular.

Kanser, en sık ölüme sebep olan hastalıklar içerisinde kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci sırada yer alması nedeniyle, hem Türkiye’de hem de dünyada büyük öneme sahip. Ölüme neden olması yanında, önlenebilir ve erken tanıda başarı sağlanabiliyor olması da bu hastalığa karşı olan önemi artırıyor. Samsun’da Medicana Sağlık Grubu çalışanları da toplumun kanser ve kanserden korunma konusunda farkındalığını artırmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Medicana Internatıonal Samsun Hastanesi Hekimleri, yöneticileri ve onkoloji ekibi voleybol dostluk maçı gerçekleştirdi. 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte “Korkmuyorum Farkındayım” yazılı tişörtlerle maça çıkıldı.

Uzm. Dr. Günaydın: “Kanserin en sık nedeni çevresel faktörlere bağlı”

Kanser haftasına ve kanser hastalarının aşı olma sürecine dair bilgi veren Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Yusuf Günaydın, “Hastalığın daha iyi yönetilebilmesi için, yaygınlığın belirlenmesi büyük öneme sahiptir. Son yıllarda, kanser kayıtlarının daha titizlikle tutulması, ülkemizdeki kanser yaygınlığı hakkında net bilgiler sunmaktadır. Yapılan çalışmalarda, kanserin en sık nedeni çevresel faktörlere bağlıdır. Bu çevresel faktörlerin de çoğunluğu değiştirilebilir özelliktedir. Toplumun bu faktörler hakkında yeterli ve doğru bilgileri edinmesi, hastalığın yaygınlığını azaltmayı sağlayacaktır. Tütün ürünlerinin kullanılması, enfeksiyonlar, alkol, sağlıksız beslenme ve obezite en önemli faktörlerdir” dedi.

Uzm. Dr. Özdemir: “Başarı oranı arttı”

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Özge Özdemir ise “Son yıllarda kanser tedavisindeki gelişmeler, hastalığa karşı başarı oranımızı artırmıştır. Yaşam sürelerinde artma ve daha kaliteli tedavi seçenekleri sunmuştur. Bir kısım tedaviler maliyeti nedeniyle ülkemizde kısıtlı oranda kullanılmasına rağmen, ülkemizde her türlü tedavi uygulanabilmektedir. Hatta ülkemizin sağlık konusunda gelişmişliği, çevre coğrafyalara hizmet sunmayı sağlamıştır. Kanser tanısı alan hastalar için en doğru tedavi seçeneği, bilimin ışığında, kanıta dayalı tıbbın uygulandığı onkoloji merkezleri olmalıdır. Bilimsel, kanıta dayalı tedavilerin dışında hiçbir yöntem asıl tedavi değildir. Beslenme ve yaşam tarzı ile ilgili bilgiler uzmanlarından alınmalıdır. Son yıllarda internet yoluyla bilgiye ulaşımın kolaylaşması, ne yazık ki yanlış ve eksik bilgilerin de topluma ulaşmasına neden olmaktadır. Hasta ve yakınlarının, internet yoluyla bilgiye ulaşmak yerine, onkoloji uzmanlarına başvurması gerekir” diye konuştu.

Etkinliğe ayrıca Hastane Genel Müdürü Güner Armutlu, Genel Müdür Yardımcısı Emine Can Bertan, Başhekimi Opr. Dr. Murat Küsdül, hastane yöneticileri ve personeller katıldı.